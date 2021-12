Vitória deve manter esquema 'fechado' contra o Fluminense

Fora da zona de rebaixamento, em 16ª posição – mas com os mesmos 25 pontos da Chapecoense, 17ª na tabela – era de se esperar que o Vitória mudasse o estilo de jogo para o duelo contra o Fluminense, no domingo, 10, no Barradão, em Salvador.

Mas não é o que deve acontecer. Segundo o atacante Santiago Tréllez, a tendência é que Mancini continue com o mesmo estilo de jogo com defesa sólida e apostando em contra-ataques.

“Na situação em que está o time não podemos mudar muito, temos que ficar fechados, na frente temos jogadores muito rápidos”, defendeu o atacante colombiano.

Até porque, segundo ele, nesse tempo a mais para treinar o técnico Vagner Mancini tem feito algumas experiências para não deixar o Vitória tão previsível.

“Os outros times vão conhecendo nosso estilo de jogo, mas Mancini dependendo do time que vamos enfrentar muda estratégias”, explicou o colombiano.

Somar em casa

Tréllez acredita que o momento vivido pelo time é bom para que o Vitória possa voltar a vencer no Barradão e emplacar três triunfos seguidos. “Vai ser bom ter esse jogo em casa depois de um desempenho bom fora de casa”, projetou.

“Deixamos de somar pontos aqui em casa e isso não pode acontecer mais”, finalizou.

adblock ativo