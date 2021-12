Vitória deve liberar Belusso para acertar com o Coritiba

Aproveitando a parada da Copa do Mundo para promover mudanças no elenco, o Vitória deve liberar mais um atleta para assinar com outra equipe.

O nome da vez é o atacante Jonatas Belusso, que de acordo com o site Globoesporte está na capital paranaense para assinar com o Coritiba, equipe que disputa a Série B do Brasileirão.

Atleta de 30 anos, Belusso chegou ao Leão em fevereiro, mas não teve muitas oportunidades, atuando em 10 partidas pela equipe rubro-negra, marcando apenas dois gols.

