Vitória deve jogar no contra-ataque diante do Grêmio

Como já tinha dado pistas, o técnico Ney Franco deve escalar um time fechado para enfrentar o Grêmio neste sábado, 1º, às 19h30, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi o que informou o lateral direito Nino Paraíba durante o treino desta quinta-feira, 30. Ele explicou que o time vai entrar em campo no contra-ataque e com o objetivo de garantir pelo menos um ponto pelo empate contra o Grêmio, mas sem deixar de disputar os três pontos da vitória.

A estratégia é para manter o leão fora da zona de rebaixamento, já que a equipe rubro-negro está a apenas um ponto da degola. Cauteloso, Ney Franco voltou a testar uma formação com quatro volantes: Cáceres, Luiz Gustavo, José Welison e Richarlyson. Na metade do trabalho, o treinador trocou Richarlyson por Juan.

O ataque rubro-negro vai contar com Vinícius e Edno, que geralmente joga recuado e diante do Grêmio vai reforçar o ataque. Ele entra no lugar de Dinei, que está afastado por conta de uma lesão na coxa direita. Ney Franco também não vai poder contar com Mansur e Willian Henrique, que também estão machucados. Mas ele tem Ayrton e Danilo Tarracha de volta.

