Vitória deve estrear dois laterais contra o América-MG

Apesar da boa campanha na Série B, ocupando a segunda posição com 32 pontos, cinco acima do quinto colocado, o Vitória continua buscando reforços e uma formação ideal para o time. Por isso, o técnico Carpegiani deve promover no jogo deste sábado, 11, contra o América-MG, duas estreias no time titular do rubro-negro baiano.

Gilson, recém-contratado junto ao Cruzeiro, assume a lateral-esquerda, na posição mais crônica do Vitória na temporada. Com Mansur no departamento médico, Carpegiani vai escalar o jogador que foi apresentado na Toca do Leão na última terça-feira, 7, deixando de improvisar o zagueiro Gabriel ou de testar o lateral Dener, que não agradou o treinador quando foi utilizado.

Do lado direito, Carlinhos, contratado junto ao São Domingos-SE terá que realmente aproveitar a chances com unhas e dentes. Isto porque o contrato do lateral vai apenas até o dia 18 de agosto. Para ter seu vínculo como Vitória renovado, Carlinhos terá que mostrar seu futebol contra o América-MG, pois o titular Nino Paraíba deve reassumir a vaga na partida seguinte, no dia 17, no Barradão, contra o Joinville.

No treino desta quinta-feira, 9, o zagueiro Gabriel Paulista sentiu dores no tornozelo e foi poupado da atividade. Entretanto, o jogador não deve ser problema para o jogo contra o América-MG. Com isto, o provável time que entra em campo no sábado será formado por: Deola; Carlinhos, Gabriel, Victor Ramos e Gílson; Michel, Rodrigo Mancha, Pedro Ken e Willie; William e Leílson.



