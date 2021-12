Vitória deve emprestar alguns jogadores até o final do mês

Nem todos os atletas permanecerão no elenco. Com 30 atletas no elenco, o diretor Raimundo Queiroz confessou que existe a possibilidade de emprestar alguns atletas em 2014. Entre eles, Magal já tem endereço certo. O volante vai defender o Fortaleza até dezembro.

"Nós temos muito pouco jogadores para emprestar. Vander, Rômulo, Adailton e o Edson [Magal] serão emprestados. Se na reapresentação deles, dia 13, não estiverem sido negociados, serão negociados depois. Está tudo muito bem encaminhado", disse o diretor.

Queiroz assegurou que dificilmente anuncia um novo jogador. Porém, o atacante paraguaio Zeballos, após aprovação do técnico Ney Franco, deve ser o terceiro reforço. O jogador foi oferecido ao Vitória pelo mesmo empresário de Cáceres.

Ontem o elenco fez exames médicos de rotina e hoje começa a parte física em dois turnos. Todo o grupo inicia a concentração hoje e serão liberados apenas no domingo. Antes, existe uma possibilidade de um jogo treino, sem data e adversário definidos.

O Leão entra em campo no dia 19 de janeiro, contra o América de Natal, no Barradão. Será a estreia na Copa do Nordeste.

