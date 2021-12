Vitória deve definir situação do argentino Escudero

O Vitória agendou mais um encontro, desta vez para esta sexta-feira, 29, com o objetivo de resolver a situação do meia argentino Damián Escudero no clube.

Dirigentes se juntam aos empresários do jogador e devem determinar se ele assinará contrato com o Leão. No entanto, como o clube tem uma verdadeira decisão neste sábado, 30, contra o Náutico, esta definição pode ficar para a próxima semana.

O gringo iniciou um período de testes no Barradão no fim de fevereiro sob a perspectiva de fechar contrato com o Vitória, a depender do seu desempenho nos treinos durante 30 dias.

Sem jogar desde setembro de 2017, Escudero teve a preparação no Leão atrapalhada por dores na lombar. A decisão final agora depende da reavaliação dos departamentos médico e físico do clube que, junto à comissão técnica, darão o aval para a sua permanência.

