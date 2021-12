Vitória deve contar com retornos de Dinei e Mansur

O elenco do Vitória se reapresentou nesta terça-feira, 4, na Toca do Leão, visando a preparação para o jogo diante do São Paulo, no domingo, 9, no Barradão. Além de Mansur, o atacante Dinei se recuperou da lesão muscular no adutor da coxa direita e está à disposição da comissão técnica. Ele iniciou os trabalhos físicos assim como o lateral esquerdo.

O argentino Escudero foi liberado pelo departamento médico e vai iniciar a fase de transição. Porém, ele dificilmente terá condições para enfrentar o São Paulo.

Outro meia, Marcinho, foi submetido a exame na segunda, 3, que o mostrou curado de uma lesão muscular no adutor de uma das coxas. Com o resultado, ele foi liberado para retornar aos trabalhos físicos de campo. Mas ainda não volta neste domingo.

Eles deverão reaparecer no compromisso seguinte do Leão, diante da Chapecoense, no dia 16, na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Já o atacante William Henrique segue no departamento médico tratando a lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

