Vitória deve anunciar o novo técnico até domingo

Cinco dias se passaram desde a demissão de Ricardo Drubscky no comando do Vitória. Neste período, apenas uma certeza: Carlos Amadeu continua como interino para o duelo de neste domingo, 15, contra o Colo-Colo, em Ilhéus, às 16h, pelas quartas de final do Campeonato Baiano.

Será o segundo jogo em que Amadeu quebra um galho, enquanto a diretoria do clube procura um novo treinador. Na partida anterior, o Leão bateu o Serrano, por 2 a 1, em Porto Seguro, garantindo vaga ao mata-mata da Copa do Nordeste. Entretanto, o técnico provisório já avisou que não pretende ser efetivado. Após Enderson Moreira e Ricardo Gomes terem sido cortados das pretensões do Vitória, Gilson Kleina, ex-Bahia, Palmeiras e Ponte Preta, é a bola da vez.

O empresário do treinador, Anderson Suave, admitiu que o Vitória fez o primeiro contato com Kleina. "Apenas uma conversa inicial. Nem tratamos de valores salariais. O Vitória apenas perguntou sobre a disponibilidade de Kleina e vamos passar para uma conversa formal nos próximo dias. Porém, nada concreto. Gilson tem outras propostas e vai avaliar com muito cuidado", relatou.

O problema é que a diretoria pretende anunciar o nome antes do jogo de deste domingo, contra o Tigre. Com duas passagens pelo Rubro-Negro, Vagner Mancini, atualmente desempregado, ganhou força na preferência dos cartolas. Jorginho, ex-lateral da Seleção, e Adilson Baptista também estão cotados. Na tarde e na noite de ontem, o presidente Carlos Falcão, o vice Epifânio Carneiro e o diretor de futebol Anderson Barros debatiam juntos para escolher a melhor opção para assumir o comando do elenco. "Ainda temos uma distância razoável para percorrer antes de definirmos um nome", resumiu Falcão.



O presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, José Rocha, convocou reunião de conselheiros para 23 de março, às 19h, no Barradão. "Vamos instalar uma comissão para a mudança do estatuto do clube. Serão discutidas várias coisas, entre elas a implantação de eleições diretas. Pessoalmente, sou a favor", afirmou Rocha ao site Bahia Notícias.

