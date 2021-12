Vitória deve anunciar a contratação do lateral Ayrton

O Vitória deve anunciar nas próximas horas a chegada do lateral direito Ayrton, atualmente no Palmeiras.

A imprensa paulista crava como certo o empréstimo até o final da temporada, mas a diretoria rubro-negra ainda não confirma a negociação. Segundo o diretor de futebol, Raimundo Queiroz, o assunto está em tramitação.

"Existe essa possibilidade, mas ainda não tem nada confirmado", afirma o dirigente.

Com as lesões de Nino Paraíba e a venda do zagueiro Gabriel Paulista, que atuava improvisado pelo setor, Caio Júnior vai contar com um jogador da posição, já que Daniel Borges não aproveitou as oportunidades e não goza plenamente da confiança da comissão técnica.

Ayrton se destacou em 2012 atuando pelo Coritiba, onde foi vice-campeão da Copa do Brasil. Em dezembro foi contratado pelo Palmeiras com status de titular absoluto.

Depois de disputar regularmente o Campeonato Paulista, o lateral perdeu a posição para o jovem recém-promovido da base, Luís Felipe, viu fracassar a negociação com a Portuguesa e estava treinando em separado do elenco alviverde.

adblock ativo