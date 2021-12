Vitória deve acertar nesta segunda com novo atacante

Na última quarta, Alemão era um adversário vestindo a camisa da Ponte Preta, no Barradão. Nesta segunda-feira, 19, o atacante deve se tornar o mais novo reforço do Vitória na temporada. O atleta de 24 anos será apresentado na Toca do Leão.

"O futebol prega cada surpresa, né? Na semana passada eu joguei contra o Vitória no Barradão, agora estou acertando com o clube. Não posso esconder a felicidade de finalmente fechar com o Vitória. O namoro é antigo...", revelou Alemão.

De fato, a relação entre Vitória e atacante não é recente. No ano passado, quando Alemão foi destaque do Guaratinguetá na Série B, o Leão foi um dos clubes que procurou o atleta. No final do ano, o próprio jogador admitiu que existiu uma conversa, mas o acerto não aconteceu e ele acabou indo para a Ponte Preta.

"Tanto o Vitória quanto o Bahia se mostraram interessados. Meu empresário estava cuidando de tudo e criei uma expectativa de defender o Vitória. Infelizmente, não deu certo. Porém, o que importa é que o futebol sempre arruma um jeito de dar outra chance", conta Alemão, mostrando-se ansioso.

No Guaratinguetá, o centroavante revelado pelo Santos fez 14 gols em 23 jogos. Entretanto, perdeu espaço ao ser transferido pela Macaca. O motivo foi William, ex-Vitória, que ganhou a vaga de centroavante.

"William está numa fase espetacular e acabei ficando no banco. Um jogador como eu precisa jogar, precisa fazer gol. Interessante é que William me deu a maior força pra acertar com o Vitória. Ele disse que é muito bom trabalhar no clube e que eu poderia assinar com os olhos fechados", disse.

Mas fazer acordo às cegas não é a melhor forma de demonstrar confiança. No início da carreira, Alemão foi vítima de um contrato feito na época que ainda estava na base do Santos. Quando ainda era menor, foi coagido a assinar um contrato de gaveta, sem nenhum registro de um orgão oficial.

Após polêmica, o prata da casa santista acabou vendido ao futebol italiano, onde defendeu clubes como a Udinese e Vicenza. Todas as passagens foram discretas e o atleta retornou ao Brasil.

No Leão, Alemão espera retomar a boa fase da Segundona de 2012. "Sei que o Vitória é repleto de grandes atletas, principalmente na minha posição. Acho que não joguei com ninguém do elenco, mas sei que serei bem recebido. Serei mais um para ajudar o grupo", completou o artilheiro.

Sul-Americana - Após o fiasco diante do Cruzeiro, o técnico Caio Júnior começa a pensar no time que entra em campo na próxima quarta, contra o Coritiba, no Barradão. Ao contrário da derrota diante do Cruzeiro, desta vez Dinei será titular. "Dinei joga. Nas laterais, vamos ver se o Ayrton estará regularizado, mas Dimas e Euller deram uma resposta positiva. Na defesa, Victor joga na quarta e o Reniê deve ser o seu substituto no sábado", disse Caio, que não terá Victor Ramos contra o Santos, próximo sábado, na Vila Belmiro.

Ficha técnica do atacante Alemão:

Nome: José Carlos Tofolo Júnior

Nascimento: 2 de Março de 1989, em Valinhos, SP

Peso: 71 kg

Altura: 1,85 m

Clubes: Santos, Udinese (Itália), Vicenza (Itália), Varese (Itália), Catanduvense-SP, Guaratinguetá-SP e Ponte Preta

Título: Campeonato Paulista do Interior (2013).



adblock ativo