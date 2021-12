Vitória desiste de negociação para contratar Ricardinho

A diretoria do Vitória encerrou a negociação para contratar o meia Ricardinho, do Ceará. A informação foi divulgada no site oficial rubro-negro nesta segunda-feira, 5. De acordo a nota da assessoria, o Leão ofereceu uma proposta pela transferência do jogador, mas o clube cearense apresentou uma contraproposta, " que não interessa".

A negociação teve início no mês passado. Ricardinho, de 29 anos, chamou atenção da cúpula rubro-negra após ser um dos destaques do Ceará em 2014, principalmente na Copa do Brasil e na Série B. Ele atuou em 58 jogos - todos como titular - e marcou nove gols.

Como o jogador tem contrato com o Vozão até o fim deste ano, existe uma multa para a rescisão do vínculo no valor de R$ 4 milhões. De acordo com o presidente do alvinegro cearense, Evandro Leitão, a diretoria do rubro-negro ofereceu apenas R$ 400 mil, valor prontamente recusado.

