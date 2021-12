Vitória desiste da Fonte Nova e irá mandar jogos no Barradão

Após mudar o seu mando de campo diversas vezes durante a Série B, o Vitória definiu o Barradão como sua casa durante o restante de 2019. O Rubro-Negro solicitou a mudança na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e foi atendido.

O anúncio foi feito pelo Vitória anunciou em sua conta do Twitter nesta quarta-feira, 23. O Leão afirmou que as partidas contra Figueirense, Brasil de Pelotas e CRB, válidos pela 32ª, 33ª e 35ª rodadas, respectivamente irão acontecer no Barradão. O clube não explicou as motivações da mudança.

Em setembro deste ano, o Vitória assinou um acordo até o fim de 2022 com a Arena Fonte Nova. O Rubro-Negro mandou apenas três jogos dos nove inicialmente previstos para este ano na Arena. Perdeu para o Guarani e empatou com o Atlético Goianiense e Sport.

Após os baixos públicos e a renda negativa, o clube voltou ao Barradão. Na ocasião, o Rubro-Negro informou que uma cláusula no contrato com a Arena permitia a flexibilidade no mando de campo do clube até o fim de 2019, e que a partir de 2020, todos os jogos da equipe serão na Fonte Nova.

Procurada pelo Portal A TARDE, a Arena Fonte Nova, através da assessoria informou que "o contrato firmado com o Esporte Clube Vitória possui uma cláusula de confidencialidade, o que impede a divulgação dos termos das negociações".

