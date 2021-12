Vitória desembarca em Salvador e segue direto para o treino

O elenco do Vitória desembarcou em Salvador nesta quinta-feira, 8, e seguiu direto para o campo de treino, na Toca do Leão. Após perder na noite de quarta, 7, para o Atlético-MG, o Rubro-Negro chegou ao Z-4 da Série A do Brasileirão e ligou o sinal de alerta.

Na atividade desta manhã, os atletas que iniciaram a partida contra o Galo fizeram apenas regenerativo. O restante do elenco foi submetido a uma atividade com campo reduzido.

A novidade ficou por conta dos retornos de Willian Farias e Vander, que se recuperaram de lesão e treinaram normalmente. O zagueiro Victor Ramos continua de fora com lesão na sola do pé.

O Vitória volta a treinar nesta sexta, 9, em preparação para enfrentar o Flamengo, no sábado, às 18h30, no Barradão.

