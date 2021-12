Vitória desembarca em Londrina para partida de terça

O Vitória desembarcou na tarde desta segunda-feira, 22, no estado do Paraná, onde enfrenta o Londrina, nesta terça, 23, às 21h30, no Estádio do Café, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Dezenove jogadores foram convocados pelo técnico Osmar Loss, que na tarde desta segunda comanda um treinamento no CT do PSTC (confira abaixo a lista dos atletas relacionados para a partida).

Antes do embarque, Loss disse em entrevista que espera avaliação da condição física dos jogadores para definir a equipe titular para a partida. “O jogo (da última sexta-feira), foi muito intenso, a gente teve uma doação total dos atletas e isso refletiu num cansaço muito grande. Temos que ter toda observação para fazer o melhor e escolher aqueles que podem dar cem por cento”.

O Rubro-Negro deu fim a um jejum de sete partidas ao vencer o Criciúma na última sexta, 19, por 2 a 0. O resultado foi suficiente para fazer a equipe deixar a lanterna e subir para a 18ª posição, a quatro pontos do Vila Nova, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Já o Londrina, ocupa a 6° da competição nacional e tenta se recuperar após uma sequencia de três jogos sem vencer.

