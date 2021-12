Vitória derrota o Goiás com recorde de público no Barradão

Um verdadeiro show dentro e fora de campo! Assim pode ser resumido o triunfo do Vitória contra o Goiás, na tarde deste sábado, 22, no estádio do Barradão, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nas arquibancadas, quase 36 mil torcedores presentes - recorde de público no ano, superando os quase 34 mil contabilizados no jogo contra o CRB, no final de julho, pela 13ª rodada. Em campo, ataque inspirado e vitória do Leão por 3 a 1 sobre o concorrente direto na briga pelo título.

Com a conquista, o Vitória permanece isolado na ponta da tabela, com 57 pontos, cinco a mais que o Criciúma, que aparece na segunda posição. O Goiás, que sofreu sua quinta derrota no campeonato, segue na terceira posição com 49 pontos ganhos, o mesmo número de pontos do São Caetano, que ocupa a quarta posição.

Apesar do resultado, o jogo foi equilibrado e as duas equipes criaram boas oportunidades de gol no primeiro tempo. Porém, o Leão precisou apenas de um minuto para abrir o placar com o atacante Elton. Mas o Goiás não se abalou e buscou o gol de empate, que veio aos 15 minutos com o meia Renan Oliveira.

Na segunda etapa, o rubro-negro conseguiu quebrar a forte marcação da defesa goiana e voltou à frente no placar com mais um gol de Elton, aos 24 minutos. Oito minutos depois, foi a vez do meia Tartá balançar as redes e fechar o marcador: 3 a 1, para a alegria da torcida baiana, que fez festa nas arquibancadas.

O próximo desafio do Vitória, na caminhada rumo à elite do futebol nacional, é no próximo sábado, 29, às 16h, contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O time goiano jogará contra o Guaratinguetá na sexta-feira, 28, às 21h, no estádio Dário Rodrigues Leite.

Equilíbrio - Adversários diretos na briga pelo título da Série B, Vitória e Goiás fizeram um jogo equilibrado, sobretudo na primeira etapa, e criaram boas oportunidades de gols. O Leão começou no ataque e só precisou de um minuto para inaugurar o marcador. Depois do escanteio cobrado por Tartá e da falha da zaga goiana, Elton chutou mascado, mas a bola foi no canto do goleiro Harlei: 1 a 0.

Enquanto via o adversário partir para o ataque desde o primeiro minuto, o Goiás, precavido, apostava na saída de bola rápida. Após o gol, o Vitória continuou com boa posse de bola, mas o time goiano não se abateu e conseguiu o empate aos 15 minutos. Depois de boa jogada individual, o meia Renan Oliveira arriscou de fora da área e mandou no ângulo de Deola: 1 a 1.

E por pouco o Goiás não ficou à frente no marcador. Aos 26 minutos, o atacante Walter recebeu passe de Ricardo Goulart na entrada da área e, livre de marcação, chutou por cima do gol de Deola. A resposta do Vitória veio um minuto depois. O meia Michel arriscou uma bomba do meio da rua e a bola tirou tinta do gol de Harley.

Leão no ataque - Na segunda etapa, a equipe goiana levou perigo nos primeiros minutos, mas o rubro-negro criava as melhores oportunidades. Aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, Tartá pegou a sobra e bateu com perigo no canto do goleiro Harlei, mas a bola foi para fora. Um minuto depois, em boa jogada de ataque, Marquinhos cruzou na medida para Elton marcar de cabeça o segundo gol dele no jogo e colocar novamente o Vitória à frente: 2 a 1.

Abalado, o time do Goiás cedeu espaço para o Leão, que voltou a marcar aos 32 minutos. Tartá tabelou com Dinei na entrada da área e deu um toque sutil na saída do goleiro Harlei: terceiro do Vitória no jogo e festa da torcida nas arquibancadas.

Aos 37 minutos, Dinei perdeu uma grande oportunidade de ampliar o marcador. O atacante invadiu a grande área e, na cara do gol, tentou encobrir o goleiro do time goiano, que se antecipou e ficou com ela. Nos últimos minutos, o Goiás partiu para cima e exigiu boas defesas do goleiro Deola, mas não evitou a derrota e nem a festa do Leão.

