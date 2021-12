O Vitória teve uma atuação consistente, derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, na tarde deste domingo, 26, no Barradão, e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Com este resultado positivo, o Leão volta a vencer após cinco partidas e foi aos 22 pontos, na 13ª colocação da competição nacional.

Vitória derrota o Atlético-MG e sai do Z-4 do Brasileirão

A primeira etapa da partida teve um pequeno domínio rubro-negro. No entanto, apesar de ter maior posse de bola, o time do técnico Paulo César Carpegiani chegou poucas vezes com perigo ao ataque, enquanto que o Galo também não conseguiu abrir o marcador.

Já o segundo tempo do confronto foi mais movimentado. Os visitantes tiveram boas chances de inaugurar o placar, mas quem anotou o tento foram os donos da casa. Após bom contra-ataque puxado por Neilton, o meia atacante Lucas Fernandes chutou a bola na trave e no rebote, Léo Ceará apareceu para marcar o único gol do jogo, dando números finais a partida.

A equipe rubro-negra volta à campo diante do América-MG, no próximo sábado, 1º, às 16h, novamente em Salvador, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Logo no primeiro lance do jogo, o Atlético-MG quase abre o placar. O volante rubro-negro Rodrigo Andrade tocou a bola errada para trás, o atacante Ricardo Oliveira saiu de frente com o goleiro Ronaldo e chutou para fora. A partir daí, o Leão passou a dominar o meio de campo, ter maior posse de bola e se arriscar no ataque.

Aos 17, o Vitória assustou o goleiro Victor pela primeira vez em um bom chute do volante Yago. Em seguida, o meia Rhayner e o atacante Neilton, respectivamente, finalizaram em direção à meta da equipe mineira, mas sem oferecer muito perigo.

O Galo respondeu aos 33 minutos e quase marca. O volante Elias pegou uma sobra de bola dentro da área, finalizou à queima roupa e obrigou o goleiro Ronaldo a fazer uma grande defesa.

No fim da etapa inicial, o Leão teve a sua melhor chance. Em uma bela cobrança de falta do lateral-esquerdo Benítez, aos 44 minutos, a bola surpreendeu o goleiro Victor e esbarrou no travessão antes de sair pela linha de fundo.

Já o segundo tempo se iniciou com o Galo tendo as melhores chances. O polivalente Luan, que entrou na partida no intervalo, finalizou bem aos 4 minutos levando perigo ao gol do Leão. Aos 13, o artilheiro Ricardo Oliveira ficou novamente de frente com o goleiro Ronaldo, finalizou e obrigou o arqueiro do Vitória a fazer grande intervenção. No rebote, o meia Elias chutou e a bola passou raspando a trave do arqueiro rubro-negro.

Com 23 minutos, o Vitória marcou o primeiro gol do jogo, apesar do Galo estar melhor em campo neste momento. Após um bom contra ataque puxado por Neilton, o atacante Lucas Fernandes chutou a bola na trave e o garoto Léo Ceará aproveitou o rebote para anotar o tento rubro-negro, colocando 1 a 0 no marcador do Barradão.

Após o gol marcado pelo Leão, o Atlético-MG tentou reagir, mas esbarrou na forte marcação montada pelo técnico Carpegiani. No finalzinho, o meia Cazares ainda arriscou de antes do meio de campo e tentou surpreender o goleiro Ronaldo, que fez grande defesa. Sem o Galo obter sucesso e com o Vitória se resguardando na defesa, o placar seguiu inalterado e o jogo acabou com o triunfo rubro-negro.

