Vitória demite coordenador técnico Émerson Melo

O Esporte Clube Vitória desligou, na manhã desta quinta-feira, 25, o coordenador técnico das categorias de base do clube, Émerson Melo. Ex-zagueiro do Leão, o gestor estava no time baiano desde agosto de 2019.

Para o lugar de Melo, Marcelo Vilhena assume a posição de maneira integral. O clube ainda não comunicou de maneira oficial a demissão, e a justificativa para a saída.

Um dos grandes expoentes do Rubro-negro, a categoria de base vem sendo fundamental para o clube nesta temporada. No empate diante do CRB, por 1 a 1, nesta quarta-feira, 24, pela Copa do Nordeste, sete atletas formados do Leão entraram em campo, entre eles, Samuel, que marcou aos 33 da segunda etapa e evitou a derrota do time de Rodrigo Chagas.

