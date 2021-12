Vitória define o setor de ataque para a temporada 2018

Com a iminente saída de David, de 22 anos, que estaria a caminho do Cruzeiro numa transação que deve girar em torno de R$ 10 milhões, com cinco anos de contrato, abre-se uma dúvida para o Vitória na temporada 2018: quem serão os homens de frente do time?

Oficialmente, o clube admite a existência das negociações com a Raposa, mas diz que as tratativas seguem e o negócio ainda não foi fechado.

O bom desempenho de David com a camisa do Leão chamou a atenção de grandes times da Série. O atacante fez 11 gols no ano, e sempre foi a arma de velocidade do Vitória pelos lados do campo.

Dos cinco jogadores de ataque que mais atuaram com a camisa do Leão no ano passado – Kieza, Tréllez, André Lima, David e Neilton – apenas o último tem sua permanência assegurada. Ele possui contrato com o clube até 2020.

Apesar de a diretoria do Vitória assegurar que não recebeu proposta oficial, Santiago Tréllez, atacante artilheiro do time no Brasileirão, estaria de saída para o Corinthians – ele, inclusive, disse já ter resolvido questões salariais com o clube paulista. Já o centroavante André Lima, goleador do Leão no ano passado com 15 gols, chegou a se despedir do clube por meio de uma postagem no seu instagram. Porém, o jogador interessa e o Leão está tratando de sua renovação.

Por fim, o atacante Kieza teve o seu nome ligado ao Vasco nos últimos dias. O jogador pode ser envolvido numa transação que traria de volta ao Barradão o meia argentino Damián Escudero, que jogou no Vitória de 2013 a 2015.

Se confirmadas as possíveis transações dos seus homens de frente, restaria ao Vitória Neilton e, possivelmente, André Lima para o setor, caso renove com o clube.

Denílson na mira

Não à toa o Rubro-Negro se movimentou nos últimos dias. A equipe foi ao mercado e praticamente assegurou a contratação por empréstimo do atacante Denílson, de 22 anos, que pertence ao Granada, da Espanha, e que jogou no São Paulo e no Avaí na última temporada. Faltam apenas questões burocráticas para o anúncio do jogador, que se tornaria o primeiro reforço do Leão para a próxima temporada. O elenco do Vitória se reapresentará no Barradão no próximo dia 3 de janeiro.

Também já é certa a renovação do volante Uillian Correia, que foi fundamental na reta final do Brasileirão do ano passado para que o time permanecesse na Série A.

O jogador pertencia ao Cruzeiro, mas acertou a rescisão de contrato de maneira amigável com a Raposa e irá em breve assinar com Leão. A expectativa é de que o atleta firme acordo com o Vitória por duas temporadas.

A base

Com a nova política para desenvolver jogadores da base, é possível que os mais jovens do elenco ganhem mais oportunidades nesta temporada – isso inclui o ataque. Na última temporada, alguns jogadores chegaram a ganhar chances no decorrer do ano. Porém, não conseguiram se firmar na equipe principal . Esse foi o caso dos atacantes Jhemerson e Rafaelson, por exemplo.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo