Morena, 1,70 de altura e 67 kg. Este é o perfil de Naiane, de 21 anos, eleita a nova musa do Vitória, que participará do Concurso Musa do Baianão 2015. A decisão ocorreu durante um concurso realizado à beira da piscina da concentração do clube na chácara Vidigal Guimarães, na noite desta terça-feira, 10.

Estudante de enfermagem e praticante da musculação, Naiane se diz torcedora fanática do Leão. "Estou em todos os jogos que posso, faço meus sacríficios, sou fanática mesmo. Toda a família, namorado, está no sangue. Todos me incentivaram a participar e graças a Deus ganhei".

A musa rubro-negra também foi eleita recentemente a Rainha da Vaquejada de Serrinha.

Da Redação Vitória define candidata à musa do Baianão 2015; veja vídeo

