Vitória decidirá Copa do Brasil Sub-20 fora de casa

Na tarde desta quinta-feira, 6, a CBF divulgou as datas, os horários e os locais dos dois jogos da final da Copa do Brasil Sub-20 entre Vitória e Atlético-MG.

De acordo com o sorteio, o time baiano fará o primeiro jogo no Barradão às 19h (horário da Bahia) da próxima terça-feira, 11, e terá que decidir o título fora de casa, na Arena Jacará, em Sete Lagoas-MG, às 20h do sábado, 15.

Na última quarta-feira, 5, em Passo Fundo-RS, o Leãozinho garantiu a sua classificação após ter sido derrota por 2 a 1 para o Grêmio.

Como havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o gol marcado fora de casa assegurou o seu avanço para a decisão do torneio.

Já o Atlético-MG chegou à final depois de ter batido o Bahia por 2 a 0, no jogo de ida, em BH, e de ter empatado por 1 a 1 em Pituaçu. Tanto Vitória quanto Atlético já estão garantidos na Copa Libertadores Sub-20 de 2013.

