Vitória decide vaga no Nordestão fora de casa contra o Fortaleza

O Vitória enfrenta o Fortaleza na noite desta segunda-feira, 8, às 21h30, na Arena Castelão, pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. Em jogo único, a decisão fora de casa vale vaga na semifinal da competição. Em caso de empate, a vaga para a próxima fase será definida nas cobrança de pênaltis.

O técnico Claudio Tencati sabe da dificuldade na fase mata-mata, e diz que a equipe deve estar preparada também para possíveis cobranças de pênalti. “Já passei por mata-mata como treinador. A equipe tem que ser organizada, fria, saber entender as fases do jogo. Porque o mata-mata te oferece isso: a chance de vencer o jogo e já passar. Mas, quando não acontece, você pode levar para o último estágio, que são os pênaltis. Você cria uma situação de jogo, quer vencer. Mas, se por algum motivo, o entendimento do jogo não acontece, leva para a última instância e se prepara para ela. O Vitória está se preparando para isso. Quer vencer”.

O jogo

Para o duelo, o Leão conta com dois retornos. Recuperados, Andrigo e Matheus Rocha estão à disposição de Tencati. Possíveis estreias também podem acontecer na partida decisiva. O lateral Capa, além do volante Dudu Vieira, recém-contratados, também estão à disposição do técnico.

No histórico do confronto, os 'leões' já se enfrentaram em 19 opotunidades na história. São nove triunfos favoráveis ao rubro-negro, contra cinco do tricolor. O último confronto entre as equipes aconteceu em junho de 2010, quando o Fortaleza venceu em casa, por 2 a 0.

O Rubro-Negro baiano deve ir a campo com João Gabriel; Matheus Rocha (Jeferson), Victor Ramos, Edcarlos e Fabrício; Léo Gomes e Paulo Vítor; Ruy, Yago e Andrigo; Neto Baiano (Léo Ceará).

O vencedor do confronto avança às semifinais e enfrenta o Santa Cruz, que após empate por 1 a 1 em tempo regular, venceu nos pênaltis o CRB. Quem apita Fortaleza X Vitória é Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, auxiliado por Oberto da Silva Santos e Schumacher Marques Gomes (trio paraibano).

