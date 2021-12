Vitória decide vaga na final do Brasileirão sub-20 nesta quarta

Com a vaga praticamente garantida, a equipe sub-20 do Vitória vai enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, 3, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão da categoria.

Como venceu o primeiro confronto por 6 a 1, o Vitória pode perder por até quatro gols de diferença que ainda carimba a vaga.

Para o goleiro da equipe, o jovem Lucas Arcanjo, é jogar como se fosse em casa. “Com humildade vamos impor o nosso ritmo, nada de baixar a intensidade”.

Brasileirão de Aspirantes

O time sub-23 do Vitória derrotou o Atlético-PR por 4 a 3, na tarde desta terça, 2, no Barradão, e assumiu a vice-liderança do Grupo C do Brasileirão de Aspirantes com sete pontos.

O Rubro-Negro volta a campo diante do América-MG, na próxima terça, 9, às 15h, em Salvador.

