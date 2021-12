Vitória decide com Grêmio vaga na final da Copa Br Sub-20

O Vitória jogará com a vantagem do empate na noite desta quarta-feira, 5, contra o Grêmio, em Passo Fundo-RS, para encarar o Atlético-MG na final da Copa do Brasil Sub-20.

Se perder por 1 a 0, mesmo placar com o qual venceu o time gaúcho na semana passada, no Barradão, o rubro-negro decidirá a vaga em disputa de pênaltis.

Qualquer triunfo por dois ou mais gols dá a classificação ao Grêmio. Se fizer gol(s) e se perder por um gol de diferença, o Vitória também se classifica.

O Galo chegou à decisão do torneio após ter empatado em 1 a 1 com o Bahia na noite da última terça-feira, 4, em Pituaçu.

Mudanças na equipe - O técnico Carlos Amadeu não poderá contar com o zagueiro Raphael, que sofreu uma lesão no braço no jogo de ida e teve que passar por cirurgia.

Para a vaga, o treinador lançará mão de Mateus Salustiano. Amadeu tem ainda uma dúvida no ataque: não sabe se colocará Mauri ou Marcone ao lado de Alan Pinheiro.

O restante do time deverá ser o mesmo que começou o jogo no Barradão. Sendo assim, a formação inicial da equipe deverá ser Gustavo; Dimas, Josué, Mateus Salustiano e Mansur; Gabriel Soares, Edson, Arthur Maia e Willie; Mauri (Marconi) e Alan Pinheiro.

