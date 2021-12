Vitória decide classificação na Copa do Brasil em casa

Nesta segunda-feira, 19, o Internacional foi sorteado como próximo adversário do Vitória na Copa do Brasil. O encontro será válido pela quarta fase da competição.

Em 2016, as duas equipes protagonizaram uma disputa contra o rebaixamento, com direito até a confrontos judiciais.

Na época, o Inter acusou o Rubro-Negro de utilizar o zagueiro Victor Ramos de maneira irregular durante o Brasileirão. No final das contas, pior para o Colorado, já que o caso foi arquivado e a equipe terminou rebaixada pra Série B.

Os dias reservados para os encontros da Copa do Brasil são 4 e 5, 11 e 12, e 18 e 19 de abril. Mas as datas dos jogos ainda não foram definidas.

Certo é que o jogo de ida será em Porto Alegre. Com isso, o Rubro-Negro decide a classificação em Salvador, diante do seu torcedor.

Vale lembrar que na atual edição, os gols fora de casa não são critérios de desempate. Caso o placar agregado dos dois jogos termine em igualdade, a vaga é decidida nos pênaltis.

O nome do Inter foi bem recebido pelos jogadores do Leão, ou pelo menos por Jonatas Belusso, escolhido para entrevista ontem na reapresentação do elenco.

O atacante se mostrou feliz por enfrentar um adversário da elite, e destacou a importância de jogar contra equipes da Série A.

“Fiquei sabendo agora, há dois minutos, no vestiário. Para mim é bom. É bom pegar uma equipe como o Internacional, ou que fosse o São Paulo, o Atlético-MG. É bom para dar um parâmetro para o início do Campeonato Brasileiro”, contou Belusso.

Além de Vitória e Internacional, outras oito equipes disputam vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil (confira os confrontos no quadro acima).

Retorno de Farias

Enquanto aguarda a definição das datas dos confrontos pela Copa do Brasil, o Vitória segue a preparação para os jogos das outras competições. Hoje, o Leão viaja para Fortaleza, onde amanhã enfrenta o Ferroviário, pela quinta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

A grande novidade na lista de relacionados para partida foi o retorno de Willian Farias. O volante vinha treinando com bola e está liberado para voltar aos gramados. A última partida do camisa 5 foi em julho de 2017, há nove meses.

Mancini vai usar o confronto para poupar alguns jogadores. Fernando Miguel, Fillipe Soutto, Uillian Correia, Nickson e Neilton não vão nem viajar com o elenco. Além deles, também ficam em Salvador os lesionados Lucas, Bryan, André Lima e Rhayner.

Em fase de transição, o meia Guilherme também não vai para Fortaleza. Por outro lado, o zagueiro Kanu foi relacionado, mas esse depende de uma resposta positiva em relação ao efeito suspensivo solicitado pela departamento jurídico do rubro-negro.

