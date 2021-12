Vitória de Argel Fucks mostra evolução, mas com nova cara

No momento em que o Vitória montava seu time para 2017, com a contratação de vários jogadores de nome para os setores de criação e ataque, era inevitável pensar que Argel Fucks – conhecido por armar seus times bem postados na defesa e com força nos contra-ataques – não parecia ser o nome ideal para fazer aflorar a vocação ofensiva do elenco.

Nos primeiros jogos, no entanto, foi o que o treinador tentou fazer. Como resultado, houve muitos gols marcados e outros tantos sofridos. E o Leão mostrava-se um time pouco confiável. Então, com seu cargo em risco, Argel resolveu voltar às raízes. Com menos atacantes e mais homens de meio-campo, além de uma postura mais cautelosa, o Vitória levou apenas um gol nos últimos quatros jogos – justamente contra o Vasco, nesta quinta-feira, em pênalti polêmico apontado pelo árbitro.

A média de tentos sofridos nessas partidas é de 0,25. Nos nove duelos anteriores, viu sua meta ser vazada 10 vezes: média de 1,11 por confronto.

Satisfeito com o desempenho do time, que jogou com um atleta a menos durante toda a segunda etapa, Argel se empolgou – até demais – na hora de descrever a nova fase rubro-negra em entrevista coletiva. “Eu saio contente porque vi o Vitória com a minha cara: macho, agressivo e impetuoso”, disparou.

Entretanto, o comandante não concorda que o novo Vitória preocupa-se mais com a defesa. “A gente não ficou se defendendo, foi para cima. Mas de acordo com as dificuldades que o jogo impõe. O treinador pensa a forma de jogar. Aí, perde um jogador, tem que mudar. A gente se retrai, mas tem que ser inteligente”, disse, também depois do duelo com o Vasco.

Kanu decisivo

Além das mudanças táticas promovidas por Argel, outro fator foi preponderante para a melhora defensiva do Vitória: o fator Kanu, que, estreou na temporada após período lesionado só no final de fevereiro. Com o zagueiro em campo, foram cinco partidas disputadas e três gols sofridos.

Para se ter uma ideia, em um só jogo o time teve sua rede balançada em maior número do que nessas cinco partidas somadas. Foi na única derrota do Leão no ano, por 4 a 2, em João Pessoa, contra o Botafogo-PB, pelo Nordestão.

Neste domingo, 12, às 19h, no Barradão, o Vitória tenta dar o troco no Belo. Nesta sexta-feira, 10, treinou pela manhã ainda no Rio de Janeiro e desembarcou à tarde em Salvador, onde faz neste sábado, 11, sua última atividade antes do jogo.

Material esportivo

A diretoria do Vitória esteve reunida nesta sexta, na Toca, com membros da cúpula da Topper. No encontro, foi tratada a possibilidade da marca nacional ser a nova fornecedora de material esportivo do time, que, no momento, é patrocinado pela alemã Puma.

“Outra empresa além da Topper já nos procurou. E também estivemos com o pessoal da Puma. Existe a possibilidade da gente continuar com a Puma ou fechar com outra. Tudo é negociação”, afirmou ao site Bahia Notícias Armando Libório, diretor de marketing do Vitória

