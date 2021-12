O torcedor do Vitória que foi ao Barradão na noite desta quinta-feira, 7, para ver o Leão jogar após o Carnaval, depois de uma semana inteira de treinos, esperava um triunfo convincente, mas não foi isso que aconteceu. Em mais uma péssima atuação do time comandando pelo técnico Marcelo Chamusca, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Botafogo-PB por 3 a 1. Com este resultado, o Leão deixa a zona de classificação do Nordestão, caindo para o 5º lugar do Grupo A, com 4 pontos.

Léo Santana e Redação Vitória dá novo vexame em casa e cai para Botafogo-PB pelo Nordestão

O próximo compromisso do Vitória é diante do arquirrival Bahia, neste domingo, 10, às 16h, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.

O jogo

A partida no estádio Manoel Barradas começou pegando fogo e a primeira finalização do Vitória veio logo aos 9 minutos, com o volante Leandro Vilela, que exigiu excelente defesa do goleiro Saulo. A resposta dos visitantes foi aos 21 minutos, em um chute do meia Marcos Vinícius defendido pelo goleiro Ronaldo.

Aos 25 e 26 minutos, o Rubro-Negro teve duas boas chances com Erick e Matheus Rocha, respectivamente, em finalizações que assustaram o arqueiro do Botafogo-PB. Mas foi aos 30 minutos que surgiu o lance mais bonito da partida. O meia Marcos Aurélio soltou uma verdadeira ‘bomba’ do meio da ‘rua’ e a bola entrou no ângulo do goleiro Ronaldo, sem chances de defesa.

No segundo tempo, o time paraibano voltou melhor e logo ampliou o placar. Com 8 minutos, o meia Lula apareceu sozinho na área e chutou a bola, o zagueiro Thales tentou tirar, mas acabou marcando um gol contra.

Logo em seguida, o Leão diminuiu o marcador aos 11 minutos. Após uma excelente jogada do lateral Matheus Rocha, a bola sobrou para o atacante Léo Ceará que fuzilou o goleiro Saulo, anotando o único tento rubro-negro no jogo.

Já aos 23 minutos da etapa final, o Belo deu o tiro de misericórdia. Depois de um contra ataque, a bola parou no pé do meia Marcos Aurélio, que deixou três defensores do Vitória no chão e finalizou bem, colocando o Botafogo-PB com 3 a 1 e fechando o placar do jogo em Salvador.

