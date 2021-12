Vitória dá largada pelo hexa do Nordestão contra América-RN

Com a autoridade de quem é o maior vencedor da Copa do Nordeste, o Vitória vai a campo às 15h (horário da Bahia) deste domingo, 20, no Estádio Nazarenão, na cidade potiguar de Goianinha, para fazer contra o América-RN o seu primeiro jogo pelo torneio regional em 2013.

O rubro-negro baiano faz parte do Grupo C, que, além do Mecão, conta também com a participação do Salgueiro e do ASA. No esquema de ida e volta, as quatro equipes jogarão entre si e brigarão pelas duas vagas que darão acesso às quartas de final, onde estarão também os seis clubes que melhor se classificarem nos Grupos A, B e D.

Além de ostentar a condição de pentacampeão e de ter sido o vencedor da última edição, que aconteceu em 2010, o time baiano chega ao Nordestão dois meses depois de ter conquistado o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ciente de que terá um calendário cheio pela frente, a diretoria rubro-negra se aventurou em tentar qualificar desde já o elenco e já anunciou dez reforços neste início de temporada.

Mas, contra o time potiguar, somente três deles deverão entrar em campo: os zagueiros David Braz e Fabrício, e o atacante Lúcio Maranhão. Fabrício, no entanto, deverá atuar improvisado como lateral-esquerdo, uma vez que o jovem Mansur está a serviço da Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20. David Braz chegou há pouco na Toca do Leão, mas agradou ao técnico Caio Júnior e passou a figurar ao lado de Gabriel Paulista, em lugar de Reniê.

A julgar pelas alterações promovidas pelo treinador rubro-negro durante os treinamentos da semana, o centroavante Lúcio Maranhão deverá perder a esperada titularidade para Marcelo Nicácio, que estava listado pela diretoria para empréstimo, mas acabou por agradar a Caio Júnior e ganhou nova oportunidade no Vitória.

Quem também ganha nova chance é o jovem meia Arthur Maia, que se destacou na campanha do título da Copa do Brasil Sub-20 e voltou a ser considerado como um jogador capaz de arrumar o meio campo rubro-negro. Maia, no entanto, sabe que precisará jogar muito para se manter como titular: o meia Renato Cajá, que também é canhoto, foi contratado pelo clube e chegou à Toca do Leão com pompa de camisa 10.

No banco de reservas, Caio Júnior terá à sua disposição o goleiro Douglas, os laterais Dimas e Iuri, o zagueiro Reniê, o volante Gabriel Soares e os atacantes Lúcio Maranhão e Alan Pinheiro.

América-RN - Frustado por não ter conseguido ascender à Série A depois de um começo promissor na Série B, o América-RN tenta se reerguer na Copa do Nordeste para chegar ao Brasileirão pronto para o desafio de subir para a primeira divisão.

O principal reforço da equipe potiguar, que manteve o técnico Roberto Fernandes, foi a contratação do atacante Cascata, que atuava pelo rival ABC. O jogador deverá ser titular contra o Leão.

O domingo que fecha a primeira rodada do Nordestão terá ainda os duelos Confiança x Fortaleza e Souza x Sport, pelo Grupo A; e Santa Cruz x CRB, pelo Grupo D.

