Vitória dá folga ao time e deve adiar eleição

Com o adiamento da última rodada do Campeonato Brasileiro em uma semana, o Vitória, que iniciaria nesta terça-feira, 29, os treinos visando ao jogo que seria neste domingo com o Palmeiras, no Barradão, mudou sua programação e deu os dias de descanso ao time. Na quinta, 1º, os jogadores se reapresentam na Toca do Leão.

O Rubro-Negro, que venceu o Coritiba anteontem por 1 a 0 pela penúltima, está praticamente salvo do rebaixamento e vai encarar o Palmeiras agora no dia 11 de dezembro.

A data é a mesma para a qual está programada as eleições do novo Conselho Deliberativo, que escolherá na sequência o novo presidente do Vitória.

A diretoria vai anunciar nesta quarta, 30, a nova data do pleito. A tendência é que seja adiada em um ou dois dias, pois o estatuto prevê as eleições para a primeira quinzena de dezembro.

