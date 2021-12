Vitória curte nova fase com bom humor e festeja folga

Com mais oito dias de treino até o próximo compromisso, diante do Fluminense, no dia 10, um domingo, no Barradão, o elenco do Vitória segue as atividades na Toca do Leão em clima descontraído.

Isso porque a equipe conseguiu ficar de fora da zona de rebaixamento pela primeira vez em 13 rodadas e vem em curva ascendente: dos últimos seis jogos, a equipe teve quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Durante as atividades em campo, tornou-se comum ver atletas e comissão técnica brincando entre si. “Desde a chegada do Mancini o grupo teve outra visão, todo mundo pegou essa maneira de trabalhar, alegre. Isso foi fundamental. A gente está numa crescente. Estando assim, vamos ficar mais longe dessa zona o mais rápido possível”, destacou o lateral-direito Caíque Sá.

Mas, dessa vez, a descontração extrapolou até mesmo o vestiário: na entrevista coletiva desta sexta-feira, 1º, concedida pelo próprio Caíque Sá, quem roubou a cena foi o volante Uillian Correia, que brincou com o colega e fez até uma pergunta. “Você sempre foi feio assim?”, disparou Correia, sem segurar as gargalhadas. Caíque nem precisou responder, e os dois saíram da sala de imprensa ainda brincando com o episódio.

A cena foi registrada pelas redes sociais do próprio clube, que faziam transmissão ao vivo da coletiva.

O elenco ganhou folga no fim de semana e volta a treinar apenas na segunda-feira pela tarde. Para Caíque Sá, os dias de descanso serão bem-vindos. “Acho que essa folga foi muito boa. Todo mundo tem que saber que tem que descansar, não extrapolar, voltar bem na segunda-feira. Temos um jogo muito importante”, ponderou o lateral.

O dia na Toca

Nesta sexta, os jogadores participaram de um treinamento técnico e também de um trabalho de força. Ainda se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho direito, o volante Willian Farias fez somente um tratamento específico. André Lima e Carlos Eduardo realizaram tratamento e depois correram em volta do campo.

