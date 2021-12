Vitória cresce 12 centímetros em apenas cinco meses

O lema do futebol moderno que preza qualidade técnica e desenvolvimento físico na mesma medida parece ter norteado a formação do Vitória em 2015. Dos jogadores considerados titulares no começo do ano para os atuais, só permanecem o volante Amaral e o meia Escudero.

Dos nove outros, sete possuem estatura superior à do antecessor. As exceções são o lateral esquerdo Diego Renan, que é menor do que Mansur, e o volante Flávio, que empata com José Welison.

De resto, o goleiro Fernando Miguel, o lateral Diogo Mateus, os zagueiros Guilherme Mattis e Ramon, o meia Pedro Ken e os atacantes Rogério e Élton fizeram o somatório da altura dos titulares subir 12 centímetros de janeiro a junho (veja quadro abaixo).

Defesa forte

Coincidência ou não, o Vitória vem subindo de produção. No início da temporada, fracassou ao cair nas quartas de final do Baiano, na semifinal da Copa do Nordeste e na 2ª fase da Copa do Brasil. Na Série B, após começo irregular, tem campanha ascendente, em 5º.

Um dos destaques da reação é Guilherme Mattis, que, com 1,94 m, é justamente o mais alto da equipe. Ele estreou na 5ª rodada, quando o Leão estava em 8º lugar, com duas vitórias e duas derrotas. Logo na estreia, anotou um gol em jogada aérea, no triunfo por 2 a 1 sobre o Criciúma.

Desde que Mattis virou titular, o rendimento defensivo do Vitória melhorou. Em quatro jogos, o time havia levado seis gols. Nos cinco seguintes, sofreu quatro, sendo que um (1 a 1 com o Mogi Mirim, na antepenúltima partida) foi de pênalti e o outro (derrota por 1 a 0 para o Paysandu, terça passada) ocorreu após chute de fora da área que desviou no zagueiro reserva Ednei (1,84 m), que substituía o suspenso Ramon (1,86 m).

Nos últimos dois jogos, por sinal, a defesa rubro-negra foi bombardeada por bolas alçadas na área, mas dominou os ataques adversários. No 2º tempo do triunfo de 2 a 0 sobre o ABC, o Leão ainda atuou com dois jogadores a menos.

Além de Mattis, outros três titulares estrearam após o início da Série B: Diogo Mateus, Diego Renan e Pedro Ken. E Rogério, que compõe o elenco desde janeiro, só ganhou a posição há um mês.

