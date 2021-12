Vitória corrige novos valores de ingressos do plano de sócios

O Vitória emitiu um comunicado na manhã desta terça-feira, 9, informando uma correção no valor dos ingressos para o associado no plano Bronze do clube.

Segundo a nota, "conforme nova política de valores e descontos do Sou Mais Vitória, o valor do ingresso para o associado no plano Bronze passa a ser de R$ 21 (arquibancada) e R$ 35 (cadeira)". De acordo com a nova política estabelecida o plano do sócio Bronze teve um aumento de R$ 5 na mensalidade.

O posicionamento do clube corrige os valores de ingressos para o plano de sócios que foram divulgados de forma equivocada anteriormente com preços de R$ 42 (arquibancada e R$ 70 (cadeira).

