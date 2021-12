Vitória corre para regularizar lateral-direito

O Vitória tem pressa para regularizar o lateral-direito Diogo Mateus, mais novo contratado do Leão para o returno do Campeonato Brasileiro da Série A.

Com a suspensão do lateral-esquerdo Euller contra o Santa Cruz, no domingo, 14, no Barradão, em Salvador, o técnico Vágner Mancini espera utilizá-lo na direita e mandar Diego Renan para jogar na ala esquerda.

O lateral de 23 anos defendeu o rubro-negro na campanha do retorno à Série A em 2015 e foi para Ponte Preta no início deste ano, onde não teve espaço. Nesta quarta-feira, 10, Diogo treinou pela primeira vez com o grupo.

