Vitória corre para liberar seis jogadores antes do Ba-Vi

Seis problemas, uma solução: o departamento médico. A equipe de doutores do Leão tem a missão de recuperar os atletas machucados do Vitória para a primeira decisão do Baiano, domingo, 12, no Ba-Vi, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Contra a Juazeirense, quatro jogadores foram vetados e estão em tratamento. Gabriel Paulista, Luís Alberto, Renato Cajá e Escudero não viajaram. No último domingo, 5, após a derrota em Juazeiro, mais dois entraram na lista: Nino e Mansur.

Apesar de tanta gente no estaleiro, o médico Rodrigo Vasco da Gama está otimista. Para ele, uma semana pode ser suficiente para a maioria se recuperar, pois boa parte dos diagnósticos é de desgaste muscular.

"Dos atletas que ficaram em Salvador se recuperando, a melhora de Luís Alberto requer mais cuidado. Estou esperando o resultado do exame para saber se existe algo mais sério. Quanto aos demais, não vejo tanta gravidade", assegura.

Luís Alberto se queixa de dores desde o último Ba-Vi, mas acabou atuando contra a Juazeirense na goleada de 4 a 0 no Barradão. Após o triunfo, ele voltou a sentir, assim como Cajá, sacado no intervalo.

Nino - Nino Paraíba e Mansur sentiram no embate de volta, contra a Juá. Nino era o que mais preocupava, mas Vasco da Gama viu melhoras no quadro do lateral-direito. "Pensei que fosse algo mais grave, mas ele amanheceu melhor e vamos observá-lo terça-feira (hoje). Não posso afirmar se ele será liberado. Mas asseguro que não é tão grave quanto imaginamos", completou o médico.

A intenção do departamento médico é esvaziar o estaleiro. Além dos seis titulares, apenas o lateral-direito Marcos permanece sob os cuidados do departamento médico. A previsão de retorno dele é de aproximadamente 15 dias. Durante a semana, será difícil Caio Júnior trabalhar com força máxima, mas dificilmente perderá seus titulares. "Temos uma semana inteira. Não me preocupo tanto, pois temos um grupo forte", explicou Caio.

Mesmo depositando confiança no elenco, Caio não nega a falta que os quatro desfalques contra a Juazeirense fizeram. "Sentimos a ausência dos jogadores que não atuaram. Existe um entrosamento e é complicado mudar quatro peças". A última segunda-feira, 6, foi dia de folga para os atletas. Apenas Nino foi à Toca para fazer exames no adutor da perna esquerda.

Nesta terça, todo grupo retoma os trabalhos visando o clássico da Fonte Nova. O técnico Caio Júnior não terá problemas de suspensão. Todos os pendurados não receberam advertência no jogo com a Juazeirense.



