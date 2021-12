Vitória convoca torcedor para partida decisiva na Copa do Nordeste

O Vitória quer arquibancada cheia para o próximo compromisso, frente ao Náutico, no sábado, 30, às 16h, no Barradão, pela última e decisiva rodada da primeira fase do Nordestão. O Leão traz de volta aos sócios-torcedores a promoção 'Sócio+1'. Há promoções também para os não sócios.

O sócio Sou Mais Vitória poderá levar um convidado ao estádio na ação 'Sócio +1'. Sócios categoria Bronze precisam comprar o ingresso para ter direito ao acompanhante. O ingresso para o setor de arquibancada vai custar R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) em todos os pontos de venda (confira abaixo). As vendas começam nesta quarta-feira, 27, pela internet, através do FutebolCard.

Ainda sem vencer partidas na competição regional, o Vitória tem condições de se classificar para a próxima fase, e só depende de si para evitar que o clube fique sem partidas oficiais em quase um mês - próximo jogo é disputado pela Série B do Campeonato Brasileiro dia 27 de abril - em caso de eliminação. Vencendo o Náutico dentro de casa, o Leão só não se classifica caso o Salgueiro reverta um saldo de 6 gols negativos, enfrentando o Ceará.

