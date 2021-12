Vitória contrata zagueiro Thallison Kelven, ex-Coritiba

O Vitória tem um novo zagueiro no elenco. Thalisson Kelven de 23 anos chega ao Leão após disputar o Campeonato Paulista pelo Inter de Limeira. Na temporada, ele disputou 12 jogos e marcou um gol.

O zagueiro, que ainda não foi anunciado pelo clube, já deu entrevista no Barradão. Ele revelou ter sido procurado por outros clubes antes de acertar com o Rubro-Negro. "Tive sondagem de alguns clubes do exterior, também algumas outras situações no Brasil, mas optei pelo Vitória que tem uma camisa muito pesada. Uma equipe muito grande e estou muito feliz de estar aqui", disse.

Thalisson Kelven se definiu como um zagueiro rápido, que gosta de jogar com linha alta e que tem técnica para ajudar na saída de bola. Ele já travalhou com o técnico Ramon Menezes no CRB.

"Já trabalhei com o Ramon no CRB. Gosto muito da filosofia e da maneira que eles trabalham. Do elenco eu não conheço muito, só de jogar contra. Conheço o Wallace por toda sua trajetória. Venho para ajudar", comentou o zagueiro.

Com passagens por seleções de base, Thallison foi revelado pelo Coritiba, atundo pela primeira vez como profissional em 2017. Desdes então ele atuou por empréstimo no Guarani, CRB e Inter de Limeira.

