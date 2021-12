Vitória contrata volante que estava no futebol português

O Vitória anunciou na manhã desta quinta-feira, 25, a contratação do volante Elizeu, 24 anos, que estava jogando no Estoril Praia, de Portugal. O jogador será apresentado oficialmente ainda hoje, na parte da tarde, na Toca do Leão.

Elizeu começou sua carreira profissional no Sport. Apesar da pouca idade, já acumula passagens pelo Internacional, Botafogo, Palmeiras B, Nacional (Portugal) e Estoril Praia (Portugal).

Com a chegada de Elizeu, o Vitória tem agora seis volantes no seu elenco. Dois deles, Luís Alberto e Neto Coruja, estão entregues ao departamento médico do clube.

Completam a lista de volantes a disposição do técnico Caio Junior os jogadores Michel, Edson Magal e Cáceres.

adblock ativo