Vitória contrata revelação da base da Juazeirense

Revelação das categorias de base da Juazeirense, o zagueiro Gabriel é o mais novo contratado do Vitória. Segundo informações do site oficial do Cancão, o negócio foi concretizado na manhã desta sexta-feira, 10. O jogador chega por empréstimo e vai ser integrado ao time sub-20 do Leão.

O jogador já se apresenta neste sábado, 11, na Toca do Leão, em Salvador, para iniciar os treinamentos com os novos companheiros do Rubro-Negro. Antes de ir para o Leão, Gabriel chamou atenção de outros clubes brasileiros. “Sport e Internacional também manifestaram interesse no jogador, mas optamos pelo Vitória por ser o maior clube formador de atletas do Nordeste”, disse o presidente do Cancão, Roberto Carlos, por meio de nota.

