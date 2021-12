Vitória contrata novo reforço para a temporada

O Esporte Clube Vitória anunciou nesta quarta-feira, 4, a contratação do lateral esquerdo Fabiano. O jogador já realizou exames e assinou o contrato até 31 de dezembro de 2020.

Fabiano atuava no Bragantino (SP) e seu último jogo no clube foi realizado no sábado, 1º, pelas semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro.

O lateral nasceu em Campo Grande e participou como titular de 34 jogos pelo time paulista em 2018. Aos 28 anos, ele iniciou a carreira no Cene (MS), passando pelo XV de Piracicaba (SP), Mirassol (SP), Itumbiara (GO), Remo (PA) e Bragantino (SP).

Com a nova contratação, o rubro-negro possui quatro laterais esquerdos: Juninho, Bryan, Marcelo Benítez e Fabiano.

