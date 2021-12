Vitória contrata Norberto por empréstimo em troca de Ednei

O lateral-direito Norberto é o novo reforço do Vitória. O jogador, que estava no Coritiba, chega para ser mais uma opção da equipe no setor que, apesar do bom desempenho dos titulares Diego Renan e Diogo Mateus, tem carência de peças de reposição.

A confirmação da transferência do jogador foi feita pelo vice-presidente do Rubro Negro, Manoel Mattos, na manhã desta terça-feira, 25. De acordo com ele, Norberto deve chegar à Toca do Leão ainda esta semana.

Em troca, o Leão encaminhou para o Coxa o zagueiro Ednei, que estava sem espaço no time baiano. A ida do jogador contou com o aval de Ney Franco, técnico da equipe paranaense, que já trabalhou com o atleta quando era treinador do Vitória.

Norberto vem por empréstimo até o final do ano. Natural do município de Brumado - sudoeste do Estado -, ele jogou no Bahia, em 2009, e foi para o América de Natal. Em 2014, foi para o Coritiba, sendo titular na campanha do clube na Série B, que conquistou o acesso à primeira divisão.

Neste ano, ele foi sacado da equipe titular do Coxa por conta do momento ruim do time, que figurou entre os últimos colocados na maior parte do 1º turno da Série A do Brasileirão. Atualmente, a equipe está na 17ª colocação.

