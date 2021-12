Vitória contrata meia Léo Costa

O meia Léo Costa, de 28 anos, é o mais novo reforço do Vitória para a disputa do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 28, pela diretoria do clube. Ele chegou no fim de semana e realiza exames médicos para ser apresentado oficialmente nesta terça-feira, 28.

O atleta foi um dos destaques do Campeonato Paulista, onde jogou pelo Rio Claro e marcou nove gols, o que o levou a ganhar os troféus de craque do interior e de artilheiro da Série A.

O meia saiu do clube paulista em 24 de março e aguardava nova proposta para atuar no futebol.

Além de já ter jogado em um clube da República Tcheca por quase um ano, Léo Costa também defendeu o Santo André, Linense, União São João, Itumbiara e Guarani.

