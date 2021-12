Vitória contrata meia coreano para o sub-20

O Vitória anunciou nesta quarta-feira, 5, a contratação do meia coreano Wonbum Lee, de 19 anos, para integrar a equipe sub-20 do rubro-negro baiano. O jogador se destacou disputando a a Taça Belo Horizonte de Futebol Junior, onde atuou pelo Manhuaçu (MG).

"Acertamos a parceria e trouxemos o jogador para reforçar a nossa divisão de base", disse o diretor da divisão de base do clube, Epifânio Carneiro, sobre o atleta nascido na cidade de Seul, capital da Coreia do Sul.

Wonbum Lee já está no Brasil há dois anos e espera conseguir se manter no futebol brasileiro por esta passagem no Vitória. "Pretendo aproveitar a oportunidade e me firmar definitivamente no país", declarou o jovem coreano.

O jogador, inclusive, já participou do coletivo desta quarta-feira na Toca do Leão, quando a equipe junior enfretou os reservas do time profissional do Vitória.



adblock ativo