Vitória contrata jovem zagueiro do Palmeiras

O Vitória anunciou nesta terça-feira, 24, a contratação do jovem zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos. O jogador, que estava no Palmeiras, chega por empréstimo até o final do ano.

Luiz Gustavo é indicação de Ney Franco. Ele já foi convocado pelo treinador quando comandava as categorias de base da Seleção Brasileira. O novo reforço vem para suprir o grande número de jogadores machucados no Brasileirão. Dos titulares, apenas Wilson, Victor Ramos e Dinei iniciaram a competição e ainda não foram vetados pelo departamento médico.

Luiz Gustavo Tavares Conde nasceu em Valentim Gentil (SP), no dia 12 de fevereiro de 1994. O volante tem 1m77cm e pesa 65kg. O atleta começou nas divisões de base do Mirassol, mas ainda nas categorias inferiores se transferiu para o Palmeiras.

adblock ativo