Vitória contrata jovem lateral argentino para o Sub-20

O time Sub-20 do Vitória ganhou um reforço gringo nesta terça-feira, 28. O lateral-esquerdo argentino Federico, 19 anos, do River Plate, desembarcou em Salvador para acertar empréstimo por uma temporada.

"Enviamos um observador para a Argentina que gostou desse atleta. Fizemos alguns contatos e conseguimos trazê-lo", comentou Alfredo Montesso, gestor executivo da Divisão de Base do Vitória, em entrevista divulgada no site oficial do clube.

A diretoria pretende estreitar laços com o River para promover um intercâmbio maior de jogadores.

Antes de jogar no River Plate, Federico passou ainda pelo Vélez Sársfield e Boca Juniors.

adblock ativo