Vitória contrata Eduardo Barroca, após demissão de Bruno Pivetti

Sendo um nome bastante cotado após a demissão de Bruno Pivetti na manhã desta quarta-feira, 7, Eduardo Barroca se torna o novo treinador do Vitória. Barroca estava sem clube desde agosto, após ser desligado do Coritiba.

Pivetti foi demitido um dia depois do revés por 1 x 0 para o América-MG, pela Série B.

Eduardo de Souza Barroca, já obteve passagem pelo Bahia, como auxiliar técnico, entre 2011 e 2013. Além disso, tem passagens pelo Atlético Goianiense, Botafogo e CRB. Trabalhou também na equipe sub-20 do Corinthians.

Ele tem 38 anos e coleciona um título do brasileiro sub-20. Logo, Barroca será apresentado ao elenco na manhã desta quinta-feira, 8, e logo em seguida comandará o seu o primeiro treino à frente do Leão.

A estreia de Eduardo Barroca no Vitória será no confronto contra o Avaí, sábado (10), às 16h, no Barradão, partida válida pela 14ª rodada da Série B.

A negociação foi concluída de forma rápida, como era desejo de Paulo Carneiro, presidente rubro-negro.

