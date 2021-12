Vitória contrata destaque da Seleção feminina sub-20

O Vitória contratou a atacante Valéria Cantuário, de 20 anos, para disputar o Campeonato Baiano Feminino, que começa dia 14 de outubro. Destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da categoria, a jovem chegou à Toca do Leão nesta sexta-feira, 28.

"Eu sempre me esforço ao máximo por onde eu passo. O Vitória já tinha sinalizado o interesse em mim e eu estou aqui para mostrar meu futebol, fazer muitos gols e lutar com o grupo para conquistar o Campeonato Baiano. Conheço o grupo, acompanhei a boa campanha delas no Brasileirão A-2 e o time é muito bom. É trabalhar, continuar com foco e iniciar uma boa trajetória aqui", disse a atacante, por meio de nota da assessoria do clube.

Valéria jogou o Brasileirão Feminino A-1 pelo Audax-SP. Em 2017, ela foi a artilheira do Brasileirão A-2, com 10 gols em nove jogos.

