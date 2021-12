Vitória contrata atacante e renova com Deola

O Vitória anunciou nesta sexta-feira, 14, seus dois primeiros reforços para a temporada 2013: o atacante Lúcio Maranhão e o goleiro Deola.

Lucio Maranhão se destacou na última temporada, marcando 40 gols pelo ASA de Arapiraca, ficando apenas atrás Zé Carlos (Criciúma, 41 gols) e Neymar (Santos, 43 gols) em 2012 no futebol brasileiro.

Já o goleiro Deola permanece no clube baiano após ter se firmado como titular na disputa da Série B, que garantiu ao Vitória a vaga na primeira divisão em 2013.

O jogador foi novamente emprestado pelo Palmeiras, dono do seu passe, que contratou o goleiro Fernando Prass (ex-Vasco) para o ser o titular do time paulista no próximo ano.



