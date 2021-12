Vitória continua preparação para retorno da Série B

O Vitória continuou na manhã desta sexta-feira, 5, sua preparação para o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro na próxima terça-feira, 9, contra o Cuiabá, às 19h15, no Barradão.

Na atividade, os atletas realizaram um trabalho de posse de bola com finalização. Logo após foi realizada uma atividade tática, onde só metade do campo foi utilizado. O objetivo foi trabalhar a organização defensiva da equipe.

No coletivo, o técnico Osmar Loss repetiu a equipe de linha que iniciou o jogo-treino contra a Jacuipense realizado na última quarta-feira: Van, Everton Sena, Zé Ivaldo e Capa; Gabriel Bispo e Marciel; Marcelo, Felipe Gedoz e Ruy; Anselmo Ramon. Os goleiros se revezaram durante a atividade.

Além disso, os atletas também assistiram um vídeo com análise do Cuiabá, próximo adversário do Rubro-Negro.

Os desfalques da atividade foram os atacantes Wesley e Felipe Garcia, ambos se recuperam de lesão e realizaram atividades na academia de musculação. Outros desfalques foram os lesionados Matheus Silva (lesão na panturrilha) e Ruan Levine (lesão no joelho). Recuperado, o volante Léo Gomes iniciou trabalho de transição.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã deste sábado, 6. O próximo compromisso do 'Leão' é diante do Cuiabá, na terça, 9, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h15 (horário de Brasília).

