Vitória continua na cola de Kieza, mas não bate martelo

Principal jogador do Bahia em 2015, o atacante Kieza fez juras de amor ao Tricolor, mas, após breve passagem pelo São Paulo, deverá voltar ao futebol baiano para defender o maior rival do clube pelo qual conquistou os torcedores.

Os responsáveis pelo futebol do Vitória se reuniram na manhã deste sábado, 12, com dirigentes do clube paulista e se comprometeram a pagar o que o São Paulo ainda deve ao Shanghai Shenxin, da China, antigo dono dos direitos econômicos de Kieza.

A transferência está praticamente definida, mas os dois clubes ainda finalizam os últimos detalhes da negociação, que envolve um contrato de parceria entre atletas das divisões de base. Para começar, o Leão deve ceder dois de seus talentos: o meia Geovane, uma das maiores promessas da safra atual, e o atacante Ruan Café, que já vinha forçando sua saída do clube.

Segundo informações oficiais da diretoria rubro-negra, as tratativas ainda estão em andamento, em fase adiantada. Sobre os garotos, o Vitória permaneceria com uma porcentagem - ainda não definida - de seus direitos econômicos. Giovani e Café viajariam para São Paulo já na próxima terça-feira. O Salvador FC, clube revelador de ambos, também poderá ficar com uma parte dos direitos.

Especulou-se que Kieza chegaria a Salvador neste final de semana e acompanharia o Ba-Vi na Fonte Nova. O boato já foi desmentido e o atacante está relacionado para outro clássico: São Paulo e Palmeiras, neste domingo, 13, às 11h.

Passagem marcante

Kieza chegou ao Bahia no segundo semestre de 2014 e participou sem muito destaque, apesar dos seis gols marcados, da campanha do rebaixamento tricolor à Série B do Brasileiro. Foi em 2015 que, com 29 tentos anotados, brilhou. Tanto que fez o clube renovar do meio do ano até o fim da temporada seu empréstimo com o Shanghai Shenxin, dono de seus direitos na época.

Para 2016, a diretoria do Esquadrão tentou adquirir o atleta em definitivo, mas foi superado em 'briga' de bastidores com o São Paulo. No clube paulista, Kieza realizou até então só duas partidas e ficou marcado por ter perdido chance clara de gol na derrota para o The Strongest (BOL) em pleno Pacaembu.

Segundo a diretoria do São Paulo, a decisão de negociar o atleta partiu da vontade do próprio de estar em um time no qual tenha mais chance de ser titular. "A questão de não estar atuando criou um incômodo. A preferência dele é por jogar", afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.

