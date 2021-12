Vitória conta com retornos para desempatar confronto

Com a escalação definida e sem grandes surpresas, o Leão tenta manter um tabu que dura 14 anos. A última vez que ele perdeu para o Náutico em casa foi em 2001, pela Copa do Nordeste. Na época, o time baiano perdeu por 1 a 0. Depois, só deu Vitória. Foram cinco triunfos e um empate.

Apesar da vantagem como mandante, é bem equilibrado o confronto entre o Rubro-Negro e o Alvirrubro. Ao todo, são 32 partidas, com 14 triunfos para cada lado. O Leão leva vantagem no número de gols. Marcou 46 vezes, contra 41 do Timbu.

Para desequilibrar esse histórico, o técnico leonino Vagner Mancini tem os retornos do lateral esquerdo Diego Renan e do meio-campista Pedro Ken, que cumpriram suspensão e reassumem os lugares ocupados respectivamente por Euller e Jorge Wagner.

Outra novidade estará no banco de reservas. Um dos destaques da equipe campeã da Copa do Brasil Sub-17 neste ano, o meia-atacante Yan, cortado do Mundial por lesão, foi relacionado e pode estrear entre os profissionais.

adblock ativo