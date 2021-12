Vitória conta com novos reforços para sábado

Com a obrigação de vencer o Flamengo de Guanambi no sábado, às 18h30, no Barradão, sob pena de ser eliminado precocemente do Campeonato Baiano, o Vitória vai partir para a partida reforçado. Recém contratados, o zagueiro Victor Ramos e o centroavante Kieza são presenças certas. Além disso, o goleiro Fernando Miguel, recuperado de lesão e se recondicionando fisicamente, pode voltar ao time.

O Leão 'turbinado' dentro de campo deve também produzir efeito positivo fora dele. As estreias de VR3 e K9, como foram batizados, somadas ao caráter decisivo do jogo, estimulam a torcida a encher o estádio.

"Ela vai lotar o Barradão, onde o Vitória é mais forte. É a nossa casa, o nosso caldeirão. Qualquer jogador gosta de casa cheia. Ainda mais no meu caso, em se tratando de uma reestreia", diz Victor Ramos.

"Vai ser um jogo duro. Acompanhei pela TV o duelo de ida das quartas de final (Flamengo de Guanambi 1 a 0) e vi que o time deles é qualificado. Então, precisamos ficar atentos. Mas eles sabem que vão encontrar um Vitória forte. Não tenham dúvidas que a torcida vai nos apoiar como sempre. Vamos partir com força máxima para cima deles", emenda.

Esta será a terceira passagem do zagueiro pelo Leão. Nas outras, em 2008/09 e 2012/13, ganhou três estaduais em quatro disputados e foi peça importante para boas campanhas na Série A, além do acesso na Série B de 2012.

Em 2015, prepara-se para iniciar uma nova fase, agora sendo companheiro de zaga de Ramon, que, assim como Victor, é revelação rubro-negra.

"Tenho acompanhado a carreira de Ramon, que é um excelente zagueiro. Jogadores como eu, ele, Vinícius (que vem sendo titular até aqui) e Gabriel Paulista (parceiro de Victor em 2013 e hoje no Arsenal, da Inglaterra) são provas da força da divisão de base do Vitória, que não perde para nenhuma do país. Sei que a torcida confia em mim e fico muito grato pelo carinho que recebo. Quero ajudar muito a equipe. Jogadores experientes como eu, Kieza e Fernando Miguel, que é um dos líderes do nosso grupo e pode retornar no domingo, serão úteis".

As novidades para sábado repercutem positivamente no time. O volante Amaral afirma: "Escalar Victor Ramos e Kieza é uma decisão do técnico Vagner Mancini. Porém, o grupo todo sabe da importância desses dois jogadores. É inegável o quilates deles".

No entanto, para todos os atletas, o grande reforço contra o Flamengo de Guanambi virá mesmo das arquibancadas. Para Amaral, é uma garantia a mais que o Vitória não vai repetir 2015, quando foi eliminado nas quartas de final pelo Colo Colo, de Ilhéus.

"Nosso grupo é diferente daquele do ano passado. Se trabalharmos certo, as coisas vão acontecer. Estamos prontos para a pressão, e vamos contar com a torcida, que estará nos apoiando. Será um prazer jogar com o estádio lotado".

